O navio hidro-oceanográfico vai estar em Bissau até domingo, após ter estado no início da missão nos portos de Mindelo e da Praia, em Cabo Verde.

"Os objetivos da iniciativa Mar Aberto, integram, entre outros, assumir compromissos internacionais no âmbito da produção cartográfica náutica, desenvolver atividades no âmbito da Cooperação no Domínio da Defesa (CDD) e reforçar a posição portuguesa no programa das Presenças Marítimas Coordenadas (PMC)", refere-se no comunicado.

Outros dos objetivos da iniciativa Mar Aberto são "contribuir para o apoio humanitário a países da CPLP [Comunidade dos Países de Língua Portuguesa] e apoiar o projeto SWAIMS [Support to West Africa Integrated Maritime Security], e divulgar o Atlantic Centre".

O navio D.Carlo I é comandado pelo capitão de fragata Aires de Castro e inclui uma guarnição de 55 militares, uma equipa de segurança, constituída por elementos dos fuzileiros, uma equipa médica, uma equipa de mergulhadores e uma brigada hidrográfica, que vai desenvolver trabalhos naquela área no rio Geba.

"O regresso do navio hidro-oceanográfico D. Carlos I à Base Naval de Lisboa está previsto para o dia 30 de dezembro de 2022", acrescenta-se no comunicado.

