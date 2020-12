O "exodustalks", momento alto do programa, é um evento online com palestras inéditas nas áreas da fotografia e do vídeo de Danielle Da Silva Daniel Rodrigues, Timothy Allen, Yann Arthus-Bertrand, Nuno Sá, Krystle Wright e Joel Santos.

O National Geographic Exodus Aveiro Fest é um Festival Internacional de Fotografia e Vídeo de Viagem e Aventura, que junta profissionais da imagem num ambiente de partilha de experiências e projetos.

"A palavra de ordem é 'inspirar' para a magia da descoberta de novas culturas, promover a diversidade e a preservação, nesta relação entre o Homem e a Natureza. A filosofia do Exodus é provocar, despertar para uma mudança em cada um de nós, para com os outros e para com o Planeta", explicam os organizadors.

No âmbito do festival National Geographic Exodus Aveiro Fest, a exposição "Discover the world through image" apresenta, a partir de Aveiro e até 30 de dezembro, na Galeria da Antiga Capitania e no Edifício Atlas Aveiro, 170 imagens, representativas de um espólio de 17 autores diferentes, entre eles Céline Cousteau, Frans Lanting, Joel Santos, Christian Ziegler, Matthieu Paley ou William Albert Allard.

"Cada um destes autores é singular, não só pela sua maneira de ser, mas pelos trabalhos e projetos que desenvolvem, que vão desde a conservação ambiental, ao fotojornalismo, não esquecendo as experiências de aventura, bem como a Natureza", descreve uma nota de imprensa alusiva à exposição.

O "Exodus" é um festival internacional de fotografia e vídeo de viagem e aventura que tem uma missão de difusão cultural, humana e ambiental através da partilha de imagens, "meio de comunicação com bastante força e que pode criar impacto naqueles que a observam".

A mostra conta com o apoio da Floricolor, Moldura Minuto, Turismo do Centro de Portugal, Câmara Municipal de Aveiro e National Geographic.

