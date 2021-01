"Não se derrota o ódio com violência. Somos um país melhor do que o candidato da extrema-direita e seremos capazes de o vencer na luta democrática", pode ler-se numa mensagem publicada no Twitter por Marisa Matias.

A recandidata presidencial apoiada pelo BE falou esta tarde aos jornalistas, em Alcouce, a sua aldeia natal, mas à hora das declarações ainda não tinha acontecido o incidente com André Ventura.

Assim, Marisa Matias recorreu, pouco tempo depois, às redes sociais para deixar a sua mensagem, sem nunca referir o nome do líder do Chega.

O candidato presidencial do Chega foi hoje apedrejado a saída de um comício no Cinema Charlot em Setúbal por algumas dezenas de manifestantes, na sua maioria cidadãos de etnia cigana.

O corpo de intervenção da Polícia de Segurança Pública esteve no local e forçou os manifestantes a dispersarem, em ambiente de grande tensão, exibindo os bastões.

Fonte da PSP no local disse à Lusa que foi detido um dos manifestantes.

Logo após o arremesso de pelo menos uma pedra e outros objetos, os seguranças privados de André Ventura protegeram o candidato presidencial até ao interior de uma viatura, que arrancou do local.

