"As novas embarcações irão permitir que a atividade pesqueira possa ser desenvolvida em mar aberto, rentabilizando de forma significativa o trabalho dos pescadores, com aumento da quantidade e a qualidade do pescado", refere o comunicado.

Segundo a Nacala Logistics, os barcos, cuja construção envolve carpinteiros locais, serão equipados com materiais convencionais de pesca e de segurança que incluem redes, boias, coletes salva-vida e espaços para conservação adequada dos mariscos capturados.