O multimilionário Elon Musk disse na sua rede social X que se as aterragens em Marte correrem bem, então "as aterragens humanas podem começar já em 2029, embora 2031 seja mais provável".

Elon Musk é próximo do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, liderando o processo de redução de despesas que envolve extinção de agências governamentais e despedimentos em massa.

Com 123 metros de altura, o tamanho de um edifício com cerca de 40 andares, o Starship é o maior e mais poderoso foguetão do mundo. O seu desenvolvimento é essencial para a ambição de Elon Musk de desenvolver viagens à Lua e a Marte.

A agência espacial norte-americana NASA também espera uma versão modificada da nave espacial para o seu programa Artemis, que visa levar astronautas de volta à Lua nesta década.

Mas antes de poder completar estas missões com sucesso, a SpaceX tem de provar que o megafoguetão é fiável, seguro para a tripulação e capaz de reabastecimentos complexos em órbita, o que é essencial para missões no espaço profundo.

No entanto, a empresa de Elon Musk sofreu um novo revés em 07 de março, durante o seu último voo de teste.

Tal como no teste anterior, em janeiro, a Starship explodiu em altitude, espalhando destroços sobre as Caraíbas que interromperam brevemente o tráfego aéreo.

Ainda assim, a SpaceX conseguiu fazer regressar e aterrar o propulsor, com recurso a dois braços mecânicos na plataforma de lançamento do Texas, numa manobra espetacular que só a SpaceX consegue dominar.

