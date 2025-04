Musk -- que é considerado o homem mais rico do mundo e que está a liderar uma missão para reduzir radicalmente as despesas públicas dos Estados Unidos - escreveu em duas mensagens hoje divulgadas na X que Peter Navarro era um "idiota" e que era "mais burro que um saco de tijolos", na tradução literal da expressão que utilizou.

O empresário -- que tem sido aliado próximo do Presidente Donald Trump, e que financiou generosamente a sua campanha eleitoral - escreveu estes comentários sobre um vídeo em que o consultor de Comércio da Casa Branca considera que o responsável da Tesla "não é um fabricante de automóveis", mas apenas um "montador" que trabalha com peças importadas da Ásia.

"O que queremos, e é aqui que temos visões diferentes de Elon, é que os pneus sejam feitos" nos Estados Unidos, assim como as transmissões e os motores, explica Peter Navarro neste vídeo, retirado de uma entrevista à cadeia televisiva CNBC.

"Navarro é um completo idiota. O que ele está a dizer aqui é falso e facilmente comprovado", reagiu Musk.

Musk voltou à carga numa terceira mensagem furiosa, acrescentando que, de todos os fabricantes de automóveis, a Tesla tinha "o conteúdo mais americano".

Elon Musk já tinha sinalizado, mas de forma mais discreta, a sua oposição à política radicalmente protecionista de que Peter Navarro é um dos principais arquitetos e que resultou na semana passada no anúncio de taxas alfandegárias, algumas astronómicas, contra os parceiros comerciais dos Estados Unidos.

Os meios de comunicação social norte-americanos já tinham relatado tensões entre o empresário e outros membros do Governo de Trump sobre o desmantelamento de grandes setores da burocracia federal por Musk.

Donald Trump manteve o seu apoio a Musk até agora, mas recentemente sinalizou várias vezes que a missão do empresário hiperativo dentro do seu Departamento de Eficiência Governamental (DOGE) não durará para sempre.

Nas últimas semanas, outros grandes nomes do mundo empresarial, muito menos próximos do Presidente norte-americano, também manifestaram, embora com cautela, as suas dúvidas sobre a política comercial da Casa Branca.

RJP //APN

Lusa/Fim