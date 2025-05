O concerto vai ter lugar na MEO Arena e vai ser o penúltimo da digressão pela Europa, antes de Munique, no dia 31 de agosto, no âmbito do festival Superbloom.

"Vindo de uma série de atuações arrebatadoras como cabeça de cartaz em festivais pela América Latina em 2025, o cantor e compositor multi-platina e nomeado aos Grammys, Shawn Mendes, acaba de anunciar que estará 'On The Road Again' este ano, com novas datas adicionadas à digressão na Europa e América do Norte", indicou a promotora Last Tour, em comunicado.

Os bilhetes -- ainda sem valores divulgados - vão estar em pré-venda a partir de quarta-feira, às 10:00, com a venda geral a começar no dia 06 de junho.

Em 2022, Shawn Mendes cancelou a digressão mundial que tinha em curso e incluía um concerto em Lisboa, em junho de 2023, devido a questões de saúde mental.

De ascendência portuguesa, Shawn Peter Raul Mendes deu-se a conhecer em 2013. Participou, posteriormente, num concurso televisivo de talentos, e tem já editados vários álbuns de estúdio.

O músico já recebeu 13 prémios da Sociedade de Autores e Compositores do Canadá (SOCAN), dez do canal televisivo MTV Europa, oito iHeartRadio MuchMusic Video Awards, do Canadá, e foi duas vezes nomeado para os Grammy, dos Estados Unidos. Em 2018, a revista Time apontou-o como uma da "100 pessoas mais influentes do mundo".

TDI (JRS) // PSC

Lusa/fim