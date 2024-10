Em comunicado, a promotora Everything is New anunciou que os bilhetes para o concerto do músico de "Fly Away" vão estar à venda a partir das 10:00 de quarta-feira, com preços entre 42 e 70 euros.

A promotora lembrou que já este ano "Kravitz foi homenageado com uma estrela na Hollywood Walk of Fame, o prémio 'Music Icon' nos People's Choice Awards, o 'Best Rock Award' nos Video Music Awards e o prémio 'Fashion Icon' da CFDA".

O músico passou pela Europa este ano com a mesma digressão, que nasce do disco que lhe dá título e foi editado em maio, mas ficaram de fora vários países que vão agora ser local de passagem para o artista.

Natural de Nova Iorque, onde nasceu há 60 anos, Lenny Kravitz estreou-se em disco em 1989 com "Let Love Rule" e já lançou mais 11 álbuns desde então, conquistando quatro Grammys consecutivos, entre 1999 e 2002.

Depois de "Are You Gonna Go My Way" no começo dos anos 1990, Kravitz editou "Circus" e, já no final da década, o seu quinto álbum, intitulado "5", incluiu temas como "Fly Away" e "American Woman", que marcaram um dos pontos altos da carreira do músico e ator.

TDI // SB

Lusa/Fim