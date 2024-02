A iniciativa, subordinada ao tema "Artes Por Cá", vai decorrer entre os dias 03 de março e 06 de abril nas diversas freguesias daquele concelho do Alto Alentejo.

Em comunica enviado à agência Lusa, o município indica que o concerto de abertura deste evento vai decorrer no dia 03 de março, pelas 16:00, na igreja da freguesia rural de Cunheira, com o grupo Quarteto Vintage.

De acordo com a autarquia, o Quarteto Vintage reúne "alguns dos melhores clarinetistas do panorama musical português", destacando-se o naestro José Eduardo Gomes.

A Igreja Matriz de Chança, uma outra freguesia rural do concelho, vai abrir portas ao Quarteto Chiado, composto por violoncelistas, no dia 17 de março, pelas 16:00.

Ainda na rota das freguesias rurais do concelho de Alter do Chão, a Igreja Matriz de Seda acolherá um espetáculo com o Ensemble Português de Trompetes, um sexteto de trompetistas, oriundos da Orquestra Sinfónica Portuguesa e da Orquestra Gulbenkian.

Este espetáculo está anunciado para o dia 23 de março, pelas 16:00.

A programação do evento fica completa com dois momentos considerados "majestosos" pela organização, nomeadamente dois concertos com a Orquestra Sinfónica Portuguesa e o Coro do Teatro Nacional de São Carlos.

O concerto com a Orquestra Sinfónica Portuguesa vai decorrer no dia 05 de abril, no Cineteatro de Alter do Chão, espaço que acolhe, no dia seguinte (06 de abril), também o concerto do Coro do Teatro Nacional de São Carlos.

Ambos os concertos estão anunciados para as 21:00.

"Durante cerca de um mês o concelho tornar-se-á um ponto de encontro para mais de 100 talentosos músicos, maestros e equipas de produção da OPART -- Organismo de Produção Artística EPE", sublinha ainda o município.

A Câmara de Alter do Chão também indica que os concertos dos dias 03, 17 e 23 de março são de entrada livre, estando ainda a ser estipulado o valor dos ingressos para os concertos com a Orquestra Sinfónica Portuguesa e o Coro do Teatro Nacional de São Carlos.

HYT // MLS

Lusa/Fim