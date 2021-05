Em comunicado, o MNF referiu que a inauguração marcará igualmente o Dia Internacional dos Museus, iniciativa promovida pelo Conselho Internacional de Museus (ICOM, na sigla inglesa) e, em Portugal, pela Direção-Geral do Património Cultural, este ano sob o tema "O futuro dos museus: recuperar e reimaginar".

A Sala dos Compressores irá prolongar o espaço alusivo às Oficinas da Figueira da Foz, no qual estarão expostas máquinas que integraram a área oficinal da CP na Figueira da Foz, destinando-se a Sala dos Simuladores a acolher dois simuladores de condução virtual, "em que o visitante poderá familiarizar-se com os sistemas de controlo e segurança mais básicos e essenciais da condução de uma locomotiva elétrica", afirma a nota.

"O sistema foi desenhado propositadamente para não ter um grau de complexidade demasiado elevado, apenas o suficiente para permitir uma experiência desafiante e agradável a quem pegar nos controlos, tendo como cenário de condução o troço da linha do Norte compreendido entre Entroncamento e Pombal", acrescenta.

Além das novas salas da exposição permanente, o MNF vai passar a dispor de uma nova loja, para venda de livros e 'merchandising' alusivo ao museu, estando igualmente agendado para dia 18 a disponibilização, 'online', da integração do Museu Nacional Ferroviário no Google Arts & Culture, com cerca de 75 peças e uma exposição alusiva à Rotunda de Locomotivas.

No dia 19, entre as 10:00 e as 12:00, realiza-se um 'webinar' sobre o "Futuro dos Museus: recuperar e reimaginar", com destaque para a importância do digital na relação dos museus com os seus públicos em tempo de pandemia, bem como para as questões da acessibilidade e equidade no acesso aos conteúdos.

No dia 18, o museu estará aberto das 10:00 às 18:00, com entradas gratuitas, afirma o comunicado, sublinhando que nas iniciativas presenciais são asseguradas todas as condições de segurança e o cumprimento das regras da Direção-Geral da Saúde devido à pandemia da covid-19.

MLL // TDI

Lusa/Fim