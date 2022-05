A informação foi divulgada hoje pelos promotores do projeto, que envolve a Direção-Geral do Património Cultural (DGPC), a Associação de Turismo de Lisboa (ATL) e o município.

Segundo a apresentação do projeto feita em junho do ano passado, o novo museu nacional funcionará dentro de uma caixa-forte com alta segurança, dentro do edifício então acabado, mas totalmente separado das duas torres laterais, criadas para aumentar as acessibilidades do Palácio da Ajuda.

O Museu do Tesouro Real, por várias vezes adiado, tinha abertura prevista para novembro de 2021, na nova ala do Palácio Nacional da Ajuda, mas foi adiada para este ano "após o termo do período eleitoral".

AL (TDI/AG) // TDI

Lusa/Fim