Tomiko Itooka, que tinha quatro filhos e cinco netos, morreu em 29 de dezembro no lar de idosos onde vivia desde 2019, informou o presidente da câmara de Ashiya, na província de Hyogo, no centro do Japão.

O funeral foi realizado na presença de familiares e amigos.

Nascida em 23 de maio de 1908 em Osaka, a japonesa foi considerada pelo Guinness a pessoa mais velha do mundo depois de em agosto do ano passado a espanhola Maria Branyas Morera morrer com 117 anos.

"A sra. Itooka deu-nos coragem e esperança durante toda a sua longa vida", salientou o presidente da Câmara de Ashiya, Ryosuke Takashima.

Nascida no seio de uma família de três filhos e jogadora de voleibol na juventude, Itooka viveu guerras, pandemias e revoluções tecnológicas.

Casou-se aos 20 anos e teve duas filhas e dois filhos, segundo o Guinness.

Durante a Segunda Guerra Mundial, Itooka geriu o escritório da fábrica de texteis do marido e viveu sozinha em Nara após a sua morte, em 1979.

Segundo o Grupo de Investigação em Gerontologia, a pessoa mais velha do mundo é agora a freira brasileira Inah Canabarro Lucas, de 116 anos, que nasceu 16 dias depois de Itooka.

