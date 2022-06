A informação foi avançada pelo líder do Movimento Popular de Libertação de Angola (MPLA), João Lourenço, também Presidente angolano, na abertura da segunda reunião extraordinária do comité central do partido.

"O ponto primeiro deve ser: resolução sobre alterações de ajustamentos a introduzir na lista de candidatos, o segundo ponto, apresentação do projeto de programa do Governo e manifesto eleitoral, finalmente, aprovação dos documentos finais", disse João Lourenço, quando se referia à agenda de trabalhos da reunião, divulgadas pela rádio pública angolana.

Na segunda reunião extraordinária do comité central do MPLA, que foi antecedida de uma reunião do bureau político do partido, vão ser discutidos e aprovados os anteprojetos do programa de governação e o manifesto eleitoral para o período 2022-2027.

Na semana passada, na primeira reunião extraordinária, os membros do comité central aprovaram uma lista de candidatos a deputados à Assembleia Nacional, que apresenta como cabeça de lista e candidato à Presidência o líder do partido, João Lourenço, como candidato a vice-presidente Esperança Costa, atual secretária de Estado das Pescas, e candidata a presidente da Assembleia Nacional Carolina Cerqueira, atual ministra de Estado para a Área Social.

Angola vai realizar as suas quintas eleições gerais em agosto deste ano, estando agendada para sexta-feira uma reunião do Conselho da República, na qual deverá será conhecida a proposta de uma data para a sua convocação pelo Presidente angolano.

