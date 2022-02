MP faz buscas às casas de Manuel Pinho para recolha de provas e bens

O Ministério Público (MP) está hoje a coordenar buscas a três casas do ex-ministro Manuel Pinho para recolher provas e bens, no âmbito do processo EDP/CMEC, segundo a nota publicada hoje no 'site' da Procuradoria-Geral da República (PGR).