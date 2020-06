De acordo com o relatório mensal de tráfego da empresa pública cabo-verdiana responsável pela gestão dos portos das ilhas, o registo de maio compara com as 313 escalas em abril e representa uma quebra de 24% face a maio de 2019.

Em todo o mês de maio foram transportados 30.710 passageiros (embarque e desembarque) por via marítima, um crescimento de 4.774,6% face a abril, quando praticamente todas as ligações foram suspensas, mas quase metade (49,8%) do que registo de maio de 2019.