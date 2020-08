As produções portuguesas selecionadas são "A Herdade" (2019), de Tiago Guedes, "Mosquito" (2020), de João Nuno Pinto, e "Ordem Moral" (2020), de Mário Barroso, todos produzidos pela Leopardo Filmes.

"A Herdade" iniciou o seu já longo percurso internacional na Competição do Festival de Veneza, Itália, em setembro de 2019, seguindo-se de imediato o Festival Internacional de Cinema de Toronto, Canadá.

O filme de Tiago Guedes, protagonizado por Albano Jerónimo e Sandra Faleiro, foi também selecionado para cerca de duas dezenas de festivais. Foi também o filme português candidato a uma nomeação na categoria de Melhor Filme Internacional na corrida aos Óscares e candidato a uma nomeação na categoria de Melhor Filme Ibero-americano.

A produção "Mosquito", de João Nuno Pinto, protagonizado pelo ator João Nunes Monteiro, foi o filme de abertura do Festival de Cinema de Roterdão, Países Baixos, no início deste ano. A partir daí tem percorrido vários festivais, do Luxemburgo à Índia.

O filme acaba de receber a Menção Especial do Júri no Burgas Film Festival, na Bulgária.

Para além da Seleção Oficial da Mostra de São Paulo, agora divulgada, Mosquito foi selecionado para festivais em Itália, Lituânia e Croácia.

Já o filme "Ordem Moral" marca o regresso de Mário Barroso à realização. O filme é protagonizado por Maria de Medeiros, no papel de Maria Adelaide Coelho da Cunha, herdeira e proprietária do Diário de Notícias, uma mulher livre que lutou arduamente contra uma campanha moralista e punitiva que lhe foi movida na sequência da sua fuga com Manuel Claro, antigo 'chauffeur' da sua casa.

O filme estrear-se-á em Portugal em 10 de setembro e em França em 30 de setembro.

A programação completa da 44.ª Mostra Internacional de Cinema de São Paulo, no Brasil, ainda não está disponível e deverá ser conhecida em setembro, segundo os organizadores do evento. O evento acontecerá entre os dias 22 de outubro e 04 de novembro.

O processo de inscrição aberto aos realizadores interessados em participar encerrou no dia 07 de agosto.

