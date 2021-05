Na mesma tendência de abrandamento da covid-19, o mês de maio soma até agora 689 novos casos, cerca de um terço dos 2.070 registados nos primeiros 24 dias de abril, nota o boletim estatístico divulgado na segunda-feira.

Quanto a internamentos, em maio deram entrada em centros de tratamento de covid-19 e em unidades sanitárias um total de 84 doentes, face a 159 no mesmo período de abril.

Apesar dos sinais de alívio da pandemia, as medidas de prevenção em vigor devem continuar a ser respeitadas, alertam as autoridades de saúde, nomeadamente no que respeita ao uso de máscara, distanciamento social, desinfeção das mãos e cumprimento de quarentenas.

Desde a declaração da pandemia, segundo os números oficiais, Moçambique tem um total acumulado de 831 mortos e 70.606 casos, dos quais 97% recuperados da doença e 18 internados.

A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 3.465.398 mortos no mundo, resultantes de mais de 166,7 milhões de casos de infeção, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 17.018 pessoas dos 845.465 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

LFO // PTA

Lusa/Fim