À margem de uma visita à Associação Comunidade Islâmica da Tapada das Mercês e Mem Martins, localizada no concelho de Sintra, em Lisboa, Mariana Mortágua foi questionada pelos jornalistas sobre a conduta do Governo face aos incêndios que estão a afetar várias localidades do país.

"Não farei qualquer comentário sobre a situação do Governo, nem quando decorre um incêndio com gravidade e que nos traz as maiores preocupações. A minha única palavra é de solidariedade e de apoio, desde logo às populações que estão a ser afetadas, muitas com as suas casas em risco, também aos meios que estão a combater o incêndio", afirmou.

Mariana Mortágua acrescentou que este "não é um momento para balanço, é um momento para união e solidariedade".

Portugal vai receber quatro meios aéreos para combater os incêndios que lavram no país ao abrigo do Mecanismo Europeu de Proteção Civil, disse hoje à Lusa fonte do Ministério da Administração Interna (MAI).

Segundo o MAI, dois aviões são de Espanha e outros dois são de França.

O reforço destes quatro meios aéreos de combate a incêndios surge após o pedido feito à União Europeia, numa altura em que vários incêndios estão a atingir sobretudo no distrito de Aveiro, obrigando ao corte de várias estradas.

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê até quarta-feira um agravamento significativo do perigo de incêndio rural no continente, devido a condições meteorológicas adversas, como vento forte e temperaturas elevadas.

O Governo declarou Situação de Alerta para todo o território do continente a partir das 13:00 de domingo e até às 23:59 de terça-feira com medidas excecionais devido ao agravamento do perigo de incêndios rurais.

