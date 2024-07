"Rui Baltazar foi um destacado patriota, que dedicou toda a sua vida ao serviço da pátria moçambicana. Ainda na sua juventude, durante o período colonial, destacou-se como advogado defendendo vários nacionalistas presos", disse Filipe Nyusi, na sua página da rede social Facebook.

Rui Baltazar morreu na madrugada de hoje, disse o chefe de Estado, sem avançar as causas da morte.

"Neste momento de dor, em nome do povo, do Governo da República de Moçambique e no meu próprio, gostaria de endereçar as nossas sentidas condolências à família enlutada e à grande família moçambicana", disse o estadista.

Rui Baltazar dos Santos Alves, 91 anos, jurista e político moçambicano, foi o primeiro ministro da Justiça do Governo de Transição de Moçambique (1974-1978) e primeiro presidente do Conselho Constitucional entre 2002-2004.

Entre 1978 e 1986 foi deputado e desempenhou também as funções de ministro da justiça, reitor da Universidade Eduardo Mondlane (1986-1990), embaixador de Moçambique na Suécia (1994-2001) e conselheiro do Presidente da República entre 2002 e 2004.

LN // FPA

Lusa/Fim