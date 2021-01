"Jean Graton foi o último 'monstro sagrado' da época de ouro da banda desenhada franco-belga", ao lado de nomes como Franquin, Albert Uderzo e René Goscinny, lembrou a editora.

Nascido em Nantes em 1923, Jean Graton conjugou duas paixões ao longo da vida - arte e desporto - vertendo-as para as pranchas da banda desenhada, ao criar em 1957 o automobilista Michel Vaillant, protagonista de uma série de histórias em quadradinhos.

A editora Dupuis descreve Graton como "um verdadeiro embaixador do desporto motorizado", cuja obra e paixão influenciaram gerações de leitores e criaram um universo que ainda hoje "brilha nas livrarias".

Graton iniciou o percurso profissional em Bruxelas em finais dos anos 1940, a desenhar caricaturas e publicidade no Le Journal des Sports.

A entrada na banda desenhada deu-se na revista Spirou, tendo colaborado depois na revista Tintin, na qual, a 12 de junho de 1957, apareceu pela primeira vez Michel Vaillant.

A propósito do trabalho de Graton na construção desta personagem e do universo automobilístico, no portal Lambiek, dedicado à banda desenhada, lê-se que o autor francês procurava ser rigoroso sobre este desporto e fazia bastante pesquisa, incluindo idas a corridas e encontros com pilotos.

"Jean Graton participou em corridas em quase todo o mundo, fazendo amizade com os pilotos, chefes de equipa e diretores de circuito, acumulando milhares de fotos e documentos que conferem ao seu trabalho prestígio e autenticidade", justifica a editora Dupuis.

Em 1982, Jean Graton conseguiu a titularidade legal da sua obra e criou a própria editora, Studio Graton, com a participação do filho, Philippe Graton, que se tornou, entretanto, argumentista das histórias de Michel Vaillant.

Jean Graton reformou-se em 2004, altura em que já tinham sido editados cerca de 70 álbuns da série com o piloto.

A série, que conta com vários álbuns editados em Portugal, seria retomada em 2012, com novos desenhadores e o argumentista Philippe Graton.

Entre os álbuns da série Michel Vaillant há dois com histórias ambientadas em Portugal - "Rali em Portugal" (1971) e "O homem de Lisboa" (1984) -, aos quais se junta "Um encontro em Macau" (1983).

Nas primeiras presenças em publicações periódicas portuguesas, como a Cavaleiro Andante, Michel Vaillant chegou a ser designado Miguel Gusmão.

