Numa nota de pesar publicada nas redes sociais, o embaixador de Portugal no Brasil, Jorge Cabral, prestou condolências à família do cônsul, salientando a sua "dedicação e trabalho prestados, durante mais de trinta anos de serviço ininterrupto à comunidade luso-brasileira e a Portugal"

"Neste momento de pesar para a comunidade portuguesa em Campinas, venho expressar, em meu nome pessoal e em nome do Estado Português, as mais sinceras condolências, que sentidamente transmito à família do falecido Cônsul Honorário de Portugal naquela cidade, João António Serra", escreveu Jorge Cabral na rede social Facebook.