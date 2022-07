"A unidade é um momento importante para o futuro do partido, mas existem outras dimensões para além da unidade", alertou, à chegada ao pavilhão Rosa Mota, no Porto, onde decorre o 40.º Congresso do PSD.

Questionado sobre o discurso do presidente eleito, Luis Montenegro, o candidato derrotado nas eleições diretas de 28 de maio mostrou-se agradado: "Gostei da intervenção na medida em que é uma intervenção combativa, que faz uma crítica forte ao desnorte que se vive hoje com o Governo e que preanunciou um conjunto de propostas".

Segundo Moreira da Silva, o presidente eleito fez um "belíssimo discurso, com uma boa reação dos militantes".

O ex-ministro de Passos Coelho recusou-se a adiantar qual será o seu papel no partido de futuro, prometendo que o fará no seu discurso perante os delegados.

"Acho que é uma questão de princípio (...) considero que é meu dever, em primeiro lugar, dizer aos militantes aquilo que eu vou fazer nos próximos tempos, em que medida é que eu interpreto os apelos à unidade e como eu próprio me envolverei nesse esforço", disse.

O 40º Congresso do PSD termina domingo, no Porto, com a posse dos novos órgãos dirigentes e o discurso final de Luis Montenegro.

