"Na assembleia-geral do Banco Montepio realizada hoje, dia 29 de abril, foi deliberada a constituição do novo Conselho de Administração para o quadriénio 2022-2025, integrando 12 elementos, dos quais sete são mulheres", avança em comunicado fonte oficial do Montepio.

Segundo a nova composição dos órgãos sociais aprovada pelos acionistas, Manuel Ferreira Teixeira é o novo presidente do Conselho de Administração do banco, substituindo Carlos Tavares.

Como vogais do Conselho de Administração ficam Ângela Isabel Sancho Barros, Clementina Maria Dâmaso de Jesus Silva Barroso, Eugénio Luis Correia Martins Baptista, Florbela dos Anjos Frescata Lima, Helena Catarina Gomes Soares de Moura Costa Pina, Isabel Cristina dos Santos Pereira da Silva, Jorge Paulo Almeida e Silva Baião, José Carlos Sequeira Mateus, Maria Cândida de Carvalho Peixoto, Maria Lúcia Ramos Bica e Pedro Manuel Moreira Leitão.

A mesa da Assembleia Geral é presidida por António Manuel Lopes Tavares, tendo como secretário Cassiano da Cunha Calvão.

Já a Comissão de Auditoria é presidida por Clementina Maria Dâmaso de Jesus Silva Barroso e tem como vogais Florbela dos Anjos Frescata Lima, Maria Cândida de Carvalho Peixoto e Maria Lúcia Ramos Bica.

Segundo o comunicado, "o exercício de funções pelos membros do Conselho de Administração (incluindo a Comissão de Auditoria) fica expressamente condicionado, nos termos legais e regulamentares aplicáveis, à obtenção de autorização prévia para o respetivo exercício de funções concedida pelo Banco de Portugal".

"O Banco Montepio reforça o seu compromisso com a igualdade de género e com a estratégia adotada, no sentido da melhoria da eficiência, da rendibilidade e da redução da exposição ao risco", pode ainda ler-se no documento.

O banco Montepio tinha até agora como presidente do Conselho de Administração ('chairman') Carlos Tavares.

Como presidente executivo do banco mantém-se Pedro Leitão, que tomou posse em 2020, confirmou fonte oficial do banco à Lusa.

DF (IM) // CSJ

Lusa/Fim