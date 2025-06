Também nas próximas semanas o Governo decidirá "a redução de mais 500 milhões de euros no IRS já em 2025", tal como estava previsto no programa do Governo.

Estes anúncios foram feitos na intervenção inicial de Luís Montenegro na apresentação do programa do XXV Governo Constitucional, que será debatido entre hoje e quarta-feira no parlamento.

SMA // JPS

Lusa/fim