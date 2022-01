O primeiro será Manuel Monteiro, o segundo antigo presidente centrista que entra na campanha do CDS-PP para as eleições legislativas de dia 30, que estará hoje numa ação no círculo encabeçado por Martim Borges de Freitas.

A informação foi transmitida à Lusa por fonte oficial do partido, sem especificar quais as iniciativas em que os dirigentes vão participar.

O atual líder, Francisco Rodrigues dos Santos, esteve no distrito de Aveiro na quinta-feira, para um contacto com a população em Santa Maria da Feira, e volta àquele distrito na quarta-feira.

No dia seguinte, marca presença na campanha de Aveiro o atual deputado do CDS pelo círculo, João Almeida, e também o ex-deputado Miguel Paiva, segundo a informação transmitida à Lusa.

Já na segunda-feira, será a vez de o antigo líder parlamentar António Lobo Xavier.

Na campanha oficial para as eleições legislativas de 30 de janeiro, que iniciou no domingo, o presidente do CDS-PP já teve a seu lado o ex-presidente do partido José Ribeiro e Castro (número dois na lista de Lisboa), que fará campanha em Aveiro na terça-feira, e o antigo deputado João Rebelo.

Segundo a mesma fonte, estão previstas também as presenças na campanha pelo círculo de Aveiro dos vice-presidentes do CDS-PP Sílvio Cervan e António Carlos Monteiro, e dos antigos deputados Nuno Correia da Silva, Rui Marques e Raul Almeida.

Nas últimas eleições legislativas, o CDS elegeu um deputado pelo círculo de Aveiro, João Almeida, e foi a quarta força mais votada naquele distrito, com 5,69% (20.045 votos), segundo dados da secretaria-geral do Ministério da Administração Interna.

FM // ACL

Lusa/Fim