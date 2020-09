A mostra, com entrada gratuita, é promovida pela Fundação Eugénio de Almeida (FEA) e vai estar patente ao público no Centro de Arte e Cultura (CAC) desta instituição, em plena acrópole da cidade alentejana, a partir das 10:00 de dia 19, e até final do primeiro trimestre do próximo ano.

A iniciativa reúne "um total de 44" retratos fotográficos da autoria de Moira Forjaz, dos quais "quatro são de grande formato e os restantes são de tamanho médio", explicou hoje à agência Lusa o diretor do CAC, José Alberto Ferreira.