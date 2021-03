"Estamos perante novos tempos e muitos, incluindo aqueles que estão no poder, na câmara, no município de Lisboa há quase 14 anos, acho que não se deram conta que esses tempos já chegaram", defendeu.

Carlos Moedas, que falava no átrio do Pavilhão Central do Instituto Superior Técnico da Universidade de Lisboa, agradeceu ao seu partido, o PSD, assim como ao CDS, pelo apoio e também à Iniciativa Liberal pelo diálogo já encetado.

Referiu que o PPM, MPT e Aliança já lhe transmitiram apoio e salientou que pretende que outras forças se juntem

"Quero que outros se juntem. Sobretudo independentes vindos da sociedade civil, desencantados ou desinteressados da política ou simplesmente cansados desta governação socialista", disse.

