A exposição temporária estará patente até 08 de maio e conta com curadoria e obras dos artistas, que serão expostas junto a pinturas do século XIX do naturalista Artur Loureiro, "fortemente representado na coleção do MNSR", destaca o museu em nota de imprensa.

As pinturas de Pedro Calapez e fotografias de André Gomes que serão mostradas agora no Porto já foram apresentadas, em 2021, no Museu Berardo, em Lisboa, mas a contraposição com as pinturas de Artur Loureiro traz "uma narrativa única de paisagens e figuras".

Esta exposição "surge como uma oportunidade de apresentar diferentes tempos artísticos que se conjugam mutuamente", numa altura em que o MNSR "prepara a exposição de longa duração e reflete sobre o compromisso de uma maior proximidade entre o público e o Museu".

Citado no comunicado, o diretor deste museu, António Ponte, destaca que o MNSR "se constrói dia a dia através das suas coleções, construindo novas narrativas, considerando diferentes públicos, e criando laços com os seus territórios patrimoniais".

