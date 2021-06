"É com muito regozijo que anunciamos que nas próximas semanas o país vai receber mais de um 1,5 milhões de doses de vacinas, que estão a ser adquiridas pelo Governo de Moçambique", disse Armindo Tiago, durante uma cerimónia de receção de 500 mil doses de vacina adquiridas pelo setor privado - das quais 139 doadas ao Ministério.

Sem avançar o tipo, o ministro disse que as vacinas vão acelerar o plano de imunização no país, para chegar aos 17 milhões de pessoas que se pretende abranger.

"O Governo vai continuar a envidar esforços para a mobilização de mais vacinas de modo a acelerar o plano de vacinação contra a covid-19", frisou o governante.

Armindo Tiago anunciou ainda que há a possibilidade de, em agosto, o país receber cerca de nove milhões de doses também adquiridas pelo Governo, através de um mecanismo da União Africana.

Até agora, Moçambique recebeu em março uma primeira doação de 200 mil doses de vacinas oferecidas ao país pela China, seguindo-se um reforço de 100.000 doses oferecidas pela Índia e 384.000 pelo mecanismo Covax, uma iniciativa impulsionada pela Organização Mundial da Saúde (OMS) em prol da vacinação dos países pobres.

O objetivo é ter vacinado, durante o ano de 2022, todos os adultos, cerca de 16 milhões de pessoas, um pouco acima de metade da população moçambicana.

O país tem assistido a um aumento do número de casos, óbitos e internamentos neste mês, após uma desaceleração entre março e maio, situação que preocupa o setor da Saúde.

Na última semana, as autoridades de Saúde anunciaram a circulação da variante Delta do novo coronavírus, com origem na Índia, alertando para os seus níveis de transmissão.

Moçambique tem um total acumulado de 872 mortes e 75.828 casos, dos quais 93% recuperados e 176 internados.

A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 3.940.888 mortos no mundo, resultantes de mais de 181,7 milhões de casos de infeção, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

A doença respiratória é provocada pelo novo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

