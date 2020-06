A diretora nacional de Saúde Pública, Rosa Marlene, avançou que esta equipa médica cubana já esteve no país no âmbito da assistência humanitária após os ciclones Idai e Kenneth, que devastaram as regiões centro e norte em 2019 de Moçambique.

"Vão ficar connosco durante todo o período que durar a emergência [de covid-19]", frisou Rosa Marlene, falando durante a conferência de imprensa de atualização de dados do novo coronavírus no país, em Maputo.