De acordo com o chefe do departamento de Saúde Pública nos serviços provinciais de Saúde de Nampula, Geraldino Avalinho, a campanha de vacinação irá abranger, até dia 21, todas as pessoas com idade igual ou superior a um ano, em todos os bairros da cidade de Nampula, em Murrupula, Angoche e Larde, norte de Moçambique.

"Para que esta atividade alcance as metas foram mobilizadas mais de 1.700 equipas que poderão estar nos distritos e cada uma será constituída por um vacinador, um registador e um mobilizador", explicou o responsável, em conferência de imprensa.

Avalinho lembrou que a campanha de vacinação tem sido o último recurso usado para combater a doença e, para esta campanha, o nível de desinformação sobre a cólera precipitou o seu arranque.

Segundo o responsável, há cerca de duas semanas, um grupo composto por mais de dez indivíduos tentou invadir a residência do médico chefe do distrito de Murrupula, alegadamente por este estar a liderar a equipa que espalha a doença.

"Teve que se ativar alguma equipa de segurança por forma a que o pior não acontecesse. Até este momento, não temos informações contrárias sobre o estado do colega, o que significa que não foi abordado e está com boa saúde", disse.

Neste cenário, para garantir a segurança da equipa de vacinação, um grupo de militares será alocado para os distritos de Murrupula e Nampula, com a campanha a decorrer porta a porta, nos mercados e feiras, para alcançar o grupo-alvo.

As autoridades de Saúde de Nampula declararam esta semana o fim do surto da cólera no distrito de Mogovolas, avançou ainda o chefe de Saúde Pública, mas novos casos da doença foram reportados nos distritos de Nampula e Angoche.

"Neste momento temos quatro distritos ativos com o surto", acrescentou Geraldino Avalinho.

O surto de cólera em Nampula foi declarado no dia 17 de outubro de 2024, no distrito de Mogovolas, contando desde então com um total de mais de três mil infetados e 39 óbitos provocados pela doença.

AYF // MLL

Lusa/Fim