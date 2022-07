"Conseguimos fechar o processo de repatriamento de todos os moçambicanos que estavam aqui nos centros de acomodação e vamos também informar os nossos colegas do Maláui para que os mesmos sejam encerrados", explicou à comunicação social na província da Zambézia o diretor do Prevenção e Mitigação do Instituto Nacional de Gestão e Redução do Risco de Desastres (INGD), César Tembe.

As famílias, que estavam em quatro centros de acomodação encerrados no sábado, refugiaram-se no Maláui na sequência do ciclone Ana, que fustigou Moçambique em janeiro.

Segundo César Tembe, na operação foram necessários quatro autocarros e quatro embarcações para levar as pessoas de volta ao distrito de Morrumbala, na Zambézia, além de dois camiões para o transporte de bens.

De acordo com o INGD, foram preparados 'kits' de retorno contendo utensílios de cozinha e alimentos para pelo menos 30 dias, num processo de repatriamento que deverá durar menos de uma semana, avançou o responsável.

O Maláui partilha uma vasta linha de fronteira com as províncias moçambicanas de Tete, Zambézia, centro, e Niassa, norte.

A tempestade Ana fez, pelo menos, 20 mortos em Moçambique, seis dos quais em Tete, e desalojou milhares de pessoas no país e no Maláui.

Na época chuvosa 2021-2022 (outubro a abril), pelo menos 134 pessoas morreram e mais de 760 mil foram afetadas por desastres naturais em Moçambique, segundo dados do INGD.

