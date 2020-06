A vítima, de 37 anos, morreu no Centro de Isolamento de Nampula no domingo, disse Rosa Marlene, diretora de Saúde Pública, na atualização de dados sobre a pandemia no Ministério da Saúde, em Maputo.

"A amostra para o teste foi colhida no dia 23 e teve o resultado positivo para covid-19 no dia 27 [um dia antes da morte]", declarou Rosa Marlene, acrescentando que o doente sofria de outras patologias.