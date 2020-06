"Os casos reportados hoje são todos de cidadãos moçambicanos", disse Rosa Marlene, falando durante a conferência de imprensa de atualização de dados sobre a pandemia, no Ministério da Saúde, em Maputo.

Os novos casos registados estão distribuídos pelas províncias de Maputo (dois), Niassa (dois), Tete (um) e Cabo Delgado (um).

Dos seis novos doentes, dois são menores de 14 anos, estando todos em isolamento domiciliar.

"Neste momento decorre o processo de identificação de possíveis contactos", acrescentou Rosa Marlene.

Do total de casos já registados, 605 são de transmissão local e 63 são importados, havendo também o registo de quatro óbitos e oito internados.

Dos oito doentes internados, prosseguiu Rosa Marlene, um necessita de cuidados intensivos e os restantes, entre os quais duas mulheres grávidas, têm sintomatologia leve a moderada, além de "boa evolução clínica".

O Ministério da Saúde indicou ainda que 177 pessoas estão recuperadas.

Do total de 486 casos ativos de covid-19 em Moçambique, a província de Nampula lidera, com 205, seguida de Cabo Delgado, com 101, e cidade de Maputo, com 67, estando os restantes distribuídos pelas outras províncias do país.

Desde o anúncio do primeiro caso em Moçambique, em 22 de março, foram feitos 22.263 testes e foram submetidas a quarentena cerca de 18 mil pessoas das mais de um milhão rastreadas.

Um total de 2.237 continuam a ser acompanhadas pelas autoridades de saúde moçambicanas.

Moçambique vive em estado de emergência desde 01 de abril, prorrogado por duas vezes até 29 de junho.

Estão em vigor várias restrições: todas as escolas estão encerradas, espaços de diversão e lazer também estão fechados, estão proibidos todo o tipo de eventos e de aglomerações, recomendando-se à população que fique em casa.

A pandemia de covid-19 já provocou mais de 454 mil mortos e infetou mais de 8,5 milhões de pessoas em 196 países e territórios, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

