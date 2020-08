A vítima, com 66 anos, morreu no dia 24 de julho, após ser internada um dia antes no Hospital Central de Maputo com dificuldades respiratórias, indica o comunicado do Ministério da Saúde, acrescentando que o resultado do teste para covid-19 feito ao paciente só foi reportado hoje.

No mesmo dia em que o país anunciou o 13.º óbito, mais 39 novos casos foram registados, elevando o número total para 1.946, dos quais 1.771 são de transmissão local e 175 importados.