Trata-se de um moçambicano, de 46 anos, que morreu hoje, após um período de internamento numa unidade hospitalar da cidade de Maputo, disse Benigna Matsinhe, diretora adjunta de Saúde Pública, na atualização de dados sobre a pandemia no Ministério da Saúde, em Maputo.

Moçambique contabiliza, desde o início da pandemia, 17.695 casos, dos quais 17.382 são de transmissão local e 313 são importados.

O país tem um total de 15.733 (88%) pessoas dadas como recuperadas.

Dos 1.809 casos ativos no país, Maputo, capital moçambicana, tem o maior número de infeções, com 1.320, seguida da província de Maputo, com 142 pessoas ainda infetadas.

Moçambique testou cumulativamente 258.914 pessoas suspeitas de infeção, desde o anúncio do primeiro caso, em 22 de março, dos quais 1.266 nas últimas 24 horas.

A pandemia de covid-19 provocou pelo menos 1.685.785 mortos resultantes de mais de 76,2 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em África, há 59.099 mortos confirmados em quase 2,5 milhões de infetados em 55 países, segundo as estatísticas mais recentes sobre a pandemia no continente.

Entre os países lusófonos, Angola regista 387 óbitos e 16.644 casos, seguindo-se Moçambique (149 mortos e 17.695 casos), Cabo Verde (111 mortos e 11.579 casos), Guiné Equatorial (85 mortos e 5.231 casos), Guiné-Bissau (44 mortos e 2.446 casos) e São Tomé e Príncipe (17 mortos e 1.009 casos).

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

