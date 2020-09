Um cidadão moçambicano, de 70 anos, que esteve internado numa unidade hospitalar da cidade de Maputo, morreu hoje após o "agravamento do seu estado clínico", lê-se no comunicado do ministério.

Na atualização de dados, o ministério anunciou ainda mais 202 casos positivos de infeção pelo novo coronavírus, que elevam o total para 7.114, dos quais 6.829 casos são de transmissão local e 285 são importados.