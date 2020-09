Trata-se de um cidadão moçambicano, de 61 anos, que deu entrada no Hospital Geral de Chamanculo, na cidade de Maputo, no dia 28 de agosto, com um "quadro de doença respiratória grave", tendo sido transferido para o Hospital Geral da Machava, refere o Ministério da Saúde no comunicado de atualização de dados sobre a pandemia.

A vítima "manteve o estado geral grave e foi declarado óbito na manhã do dia 08", acrescenta o documento.