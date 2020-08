A vítima, de 54 anos, deu entrada no Hospital Central de Maputo no dia 20, com um quadro de doença crónica e dificuldade respiratória, tendo perdido a vida no dia seguinte, disse Benigna Matsinhe, diretora adjunta de Saúde Pública, na atualização de dados sobre a pandemia no Ministério da Saúde, em Maputo.

"Foi testado para a covid-19 no dia da sua admissão e o resultado saiu positivo no dia 23, um dia após o seu falecimento", acrescentou Benigna Matsinhe.