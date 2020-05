O novo caso diz respeito a um cidadão moçambicano com idade entre 35 e 45 anos e que foi diagnosticado no distrito de Changara, na província de Tete, centro do país, disse Rosa Marlene, durante a conferência de imprensa de atualização de dados sobre a pandemia no país.

"O novo caso apresenta-se com sintomatologia leve e está em isolamento domiciliar. No momento, decorre o mapeamento dos seus contactos", declarou Rosa Marlene.