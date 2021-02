As vítimas, todas de nacionalidade moçambicana, morreram entre hoje e quinta-feira, referiu o Ministério da Saúde em comunicado de atualização de dados sobre a pandemia.

Com os novos dados anunciados hoje, o número de óbitos em Moçambique sobe para 620 e os casos para 58.218, dos quais 68% estão recuperados.

No país há atualmente 234 pessoas internadas devido à doença, 72% destas na cidade de Maputo, onde também se concentra o maior número de casos ativos, 11.077, do total de mais de 17 mil.

Desde que foi declarado o primeiro caso de infeção pelo novo coronavírus, em março, Moçambique já testou um total acumulado de 417.081 casos suspeitos, dos quais 3.099 nas últimas 24 horas.

A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 2.498.003 mortos no mundo, resultantes de mais de 112,5 milhões de casos de infeção, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

África registou mais 373 mortos nas últimas 24 horas devido à covid-19, para um total de 102.843 óbitos, e 12.941 casos do novo coronavírus, segundo os dados oficiais mais recentes da pandemia na região.

A África Austral continua a ser região mais afetada, com 1.826.074 casos e 56.000 mortos. Nesta região, a África do Sul, o país mais atingido pela covid-19 no continente, contabiliza 1.509.124 infeções e 49.667 mortos.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

