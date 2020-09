"Trata-se de pacientes com 20, 42, 63 e 73 anos, que evoluíram para óbito após agravamento do seu estado clínico durante o internamento numa unidade hospitalar da Cidade de Maputo", refere a nota.

Dos óbitos registados nas últimas 24 horas, três são moçambicanos e um é das Filipinas, acrescentou o Ministério da Saúde.

No dia em que o país regista mais quatro mortes devido à covid-19, o ministério anunciou ainda mais 148 casos positivos de infeção pelo novo coronavírus, que elevam o total para 7.262, dos quais 6.976 casos são de transmissão local e 286 são importados.

As autoridades de saúde registaram ainda mais 286 casos dados como recuperados, o que sobe o total para 4.350 (59%), havendo também 193 pessoas internadas nos centros de isolamento.

A cidade de Maputo, capital do país, continua a registar o maior número de casos ativos, com 1.807 infeções ativas, seguida de Maputo província, com 469, e as restantes províncias registam menos de 150 casos.

Desde o anúncio da primeira infeção, em 22 de março, o país testou cumulativamente um total de 128.805 casos suspeitos.

A pandemia de covid-19 já provocou pelo menos 971.677 mortos e mais de 31,6 milhões de casos de infeção em todo o mundo.

