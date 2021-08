As vítimas mortais são todas de nacionalidade moçambicana, com idades entre 36 e 83 anos, referiu o Ministério no documento.

Moçambique tem um total acumulado de 1.842 mortes e 145.724 casos, dos quais 89% recuperados, e conta com 147 pessoas internadas.

De acordo com o boletim de hoje, o país conta com 12.957 casos ativos.

Moçambique já testou cumulativamente 845.550 casos suspeitos, dos quais 3.095 nas últimas 24 horas.

A covid-19 provocou pelo menos 4.472.486 mortes em todo o mundo, entre mais de 214,5 milhões de infeções pelo novo coronavírus registadas desde o início da pandemia, segundo o mais recente balanço da agência France-Presse.

A doença respiratória é provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de 2019 em Wuhan, cidade do centro da China, e atualmente com variantes identificadas em países como o Reino Unido, Índia, África do Sul, Brasil ou Peru.

