Uma vítima, de 63 anos, morreu no domingo, após ter sido internada em 15 de agosto numa unidade hospitalar privada em Maputo, com o "quadro de doença respiratória grave", segundo o comunicado de atualização de dados sobre a pandemia distribuído hoje.

"Durante o seu internamento nos cuidados intensivos da enfermaria de isolamento da unidade hospitalar, evoluiu com persistência do quadro respiratório grave e foi declarado óbito na manhã do dia 30", acrescentou a nota.