O Misau avança que as novas infeções resultam de 1.573 casos suspeitos testados entre sexta-feira e sábado, dos quais 1.460 foram negativos. "Dos 113 casos diagnosticados nas últimas 24 horas, 54% de casos são do sexo masculino e 46% são do sexo feminino", refere a nota de imprensa.

No total, o país já testou 209.606 casos suspeitos, desde a deteção do primeiro caso do novo coronavírus, a 22 de março último.

Entre sexta-feira e sábado, 267 pessoas recuperaram totalmente de covid-19 em Moçambique, elevando para 12.505 o número de pessoas nessa condição no país.

O país conta com um total de 1.721 casos ativos de covid-19, incluindo 543 pacientes internados, dos quais 47 em centros de internamento de covid-19 e noutras unidades hospitalares.

"Os pacientes internados padecem de patologias crónicas diversas, sendo que as mais frequentes são a hipertensão arterial e as diabetes", adianta o comunicado.

Em termos de distribuição geográfica, a cidade de Maputo regista o maior número de casos ativos, 1.282, seguida da província de Cabo Delgado, 182, província de Maputo, 89 casos, e província de Gaza, 51 casos.

Os restantes pontos do país têm menos de 40 casos ativos, cada.

Até ao momento, Moçambique rastreou mais de 2,8 milhões pessoas para a covid-19, tendo submetido a quarentena domiciliar 53.747 pessoas das quais 7.625 se encontram atualmente nessa situação.

A pandemia de covid-19 provocou pelo menos 1.305.039 mortos resultantes de mais de 53,4 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

PMA // JPS

Lusa/Fim