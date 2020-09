Desagregando a variação mensal por produto, "as divisões de bebidas alcoólicas, tabaco, bem como de restaurantes, hotéis, cafés e similares contribuíram cada com cerca de 0,02 pontos percentuais", lê-se no boletim.

Do lado contrário, "destaca-se a queda de preços do tomate (9,6%), da gasolina (1,4%) e do açúcar castanho".