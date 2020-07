Até ao dia de hoje, Moçambique testou, cumulativamente, 46.556 casos suspeitos, dos quais 1.367 nas últimas 24 horas.

Dos novos casos hoje reportados, a maioria (38) foi registada na província de Maputo, oito na zona de Maputo-Cidade e há cinco províncias onde foram reportados dois casos em cada: Cabo Delgado, Nampula, Zambézia, Tete e Manica.

"Os casos hoje reportados encontram-se em isolamento domiciliar" e "decorre o processo de mapeamento dos seus contactos", acrescenta o comunicado das autoridades.

No retrato do país, Cabo Delgado (233) e Nampula (221), duas províncias do norte, continuam a ser as que somam mais casos, mais deixaram de concentrar a maioria dos casos, como vinha acontecendo, passando agora a valer 45% do total.

Seguem-se Maputo-Província (186) e Maputo-Cidade (174), registando as restantes sete menos de 50 casos cada.

A pandemia de covid-19 já provocou mais de 601 mil mortos e infetou mais de 14,3 milhões de pessoas em 196 países e territórios, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em África, há 14.937 mortos confirmados em mais de 700 mil infetados em 54 países, segundo as estatísticas mais recentes sobre a pandemia naquele continente.

LFO // MLS

Lusa/Fim