"Trata-se de um adolescente de 12 anos de idade, com quadro de complicação de doença crónica", refere um comunicado do Ministério da Saúde distribuído hoje à comunicação social.

A vítima foi internada no Hospital Central de Maputo no dia 20 e, dois dias depois, foi transferida para o Centro de Tratamento de Pacientes com covid-19 no Hospital Geral da Polana Caniço, onde faleceu nas primeiras horas de hoje.