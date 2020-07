A vítima, de 26 anos, entrou para o Hospital Provincial de Tete, no centro do país, na tarde de domingo em estado grave e morreu "poucos minutos depois de dar entrada", disse Benigna Matsinhe, diretora adjunta de Saúde Pública, na atualização de dados sobre a pandemia no Ministério da Saúde, em Maputo.

A amostra para a realização do teste para o novo coronavírus foi colhida no dia 07 e o resultado positivo saiu no dia 10, declarou a responsável.

No mesmo dia, Moçambique registou mais 16 infeções pelo novo coronavírus, elevando o total para 1.507.

Os novos casos foram registados nas províncias de Maputo (04), Nampula (01), Cabo Delgado (05), Gaza (02), Sofala (01) e Cidade de Maputo (03).

"Os casos reportados hoje encontram-se em isolamento domiciliar" e decorre a identificação dos seus contactos, disse Benigna.

Do total de casos registados em Moçambique, 1.354 são de transmissão local e 153 são importados, havendo seis internados e 505 recuperados.

Duas províncias do norte de Moçambique registam o maior número de infeções, nomeadamente Nampula, com 222 casos, e Cabo Delgado, com 208.

Seguem-se a província e cidade de Maputo, com 190 e 174 casos, respetivamente, enquanto as restantes sete províncias do país registam menos de 50 casos.

Desde o anúncio do primeiro caso de covid-19 em Moçambique, em 22 de março, o país realizou 47.787 testes de casos suspeitos, tendo rastreado mais de um milhão de pessoas.

Foram colocadas em quarentena domiciliária 23.200 pessoas suspeitas de covid-19 e 2.990 continuam a ser acompanhadas pelas autoridades de saúde.

A pandemia de covid-19 já provocou mais de 601 mil mortos e infetou mais de 14,3 milhões de pessoas em 196 países e territórios, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

