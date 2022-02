A campanha tem como público-alvo crianças menores de 05 anos em todo o território moçambicano, disse Rodito Nhantumbo, responsável para a área de vigilância de sarampo no Ministério da Saúde, citado hoje pelo diário Notícias.

No total, segundo a fonte, desde o ano passado, o país registou 680 casos, com destaque para a província de Nampula, que registou surtos da doença no distrito de Mandimba recentemente.

"O protocolo indica que em casos de surtos devemos realizar a vacinação de bloqueio e foi o que fizemos", acrescentou a fonte.

Dados do ministério disponibilizados em 2018 referiam que, em sete anos, o país registou mais 90 mil casos de sarampo, indicando que a doença está entre as principais causas de mortalidade evitáveis com vacinação.

